بينها الإقليم.. البصرة تتهيأ لجلسة الحكومة بمجموعة طلبات

2020/07/14 | 08:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن نائب عن البصرة، اليوم الثلاثاء، عن إعداد "مجموعة طلبات" لغرض تقديمها الى مجلس الوزراء الذي قرر عقد جلسته غدا الاربعاء في المحافظة، ومن بينها إنشاء الاقليم.

وقال عدي عواد، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "يوم غد الأربعاء ستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء في محافظتنا سيتم فيها مناقشة كل ما يخص البصرة"، متمنيا أن "تكون الزيارة ذات مردود حقيقي واتخاذ قرارات تخدم البصرة".

وأضاف "سنقوم بتقديم مجموعة من الطلبات"، مخاطبا سكان المحافظة "إذا كان هناك طلب يخدم شريحة أو دائرة عليكم إرسال ممثلكم إلينا مع الطلب".

وأوضح، أن "الطلبات التي أرسلت إلينا وبدورنا نرسلها لرئيس الوزراء هي: تحويل طلب إنشاء إقليم البصرة إلى مفوضية الانتخابات لعرضه على التصويت، وتحويل جميع الإجراء والمحاضرين إلى عقود وزارية ومن ضمنهم ال (30) ألف"، مطالبا بذات الوقت "تحويل معمل البتروكيمياويات من ملاك وزارة الصناعة إلى وزارة النفط".

كما تضمنت الطلبات بحسب النائب عواد، "الموافقة على تخصيص قطعة أرض لكل بصري رباً لأسرة ولا يمتلك أي عقار أو أرض ، تذليل المعوقات وكتابنا وكتابكم لمباشرة خريجي المعاهد النفطية والجيلوجيين وخريجي هندسة النفط إضافة لمتظاهري مستودع الفاو ، وإلغاء عقد الطعام لشرطة البصرة بسبب رفضه من قبل المنتسبين".

وطالب ايضا، بـ "إيجاد حل للحراس الأمنيين وتحويلهم إلى الملاك الدائم، وبأن يكون المعدل التراكمي الاختياري لطلبة السادس"، معتبرا أنه "ليس من الصحيح إجراء امتحانات بهذا الوضع المزري مع انتشار جائحة كورونا فأغلب الطلاب إما مصاب أو أصيب أحد من عائلته أو يخاف الإصابة وهذه الأسباب ستؤثر على نتائج أغلبية الطلبة".

ومن بين الطلبات ايضا، "صرف رواتب أجور وعقود الكهرباء، استبدال بعض المديرين الفاشلين وأولهم مدير ماء البصرة"، مضيفا أنه "رغم صرف المليارات منذ أزمة الماء قبل عامين ولحد الآن لم تدخل محطة تحلية واحدة للعمل".

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية يوم غد الأربعاء في محافظة البصرة بحضور كافة الوزراء.

يشار إلى أن البصرة تشهد بشكل شبه يومي، تظاهرات للعاملين والموظفين وعامة السكان تتعلق بالمستحقات المالية وتحسين الاوضاع الخدمية وازمة الكهرباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها الإقليم.. البصرة تتهيأ لجلسة الحكومة بمجموعة طلبات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها الإقليم.. البصرة تتهيأ لجلسة الحكومة بمجموعة طلبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).