2020/07/14 | 08:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشعل خبر إصابة أعتى قائد عراقي، عرف بمواجهته العنيفة لعناصر داعش واتهم بإستهداف السنة خلال الحرب مع التنظيم، بفيروس كورونا، مواقع التواصل الاجتماعي التي عجت بتعليقات المئات من المتابعين بين شامت يتمنى له ابشع ميتة وآسف يدعو له الله بالشفاء العاجل.وأظهرت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة، القيادي في كتائب الامام علي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة أبو عزرائيل بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة أبو عزرائيل بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).