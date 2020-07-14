جلسة تصوير لعارضات أزياء عالميات في السعودية

2020/07/14 | 08:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت جلسة تصوير نشرت صورها في مجلة “فوغ” العالمية منذ عدة أيام، وتم تصويرها في منطقة العلا بالسعودية، ردة فعل في وسائل التواصل الاجتماعي العربية، حيث قدم فيها مصمم لبناني عددا من أعماله لمجموعة شتاء وخريف 2020.وشارك في جلسة التصوير عدد من العارضات العالميات مثل كيت موس وماريا كارلا بوسكونو وكانديس سوانبويل وجوردان دان، […]

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