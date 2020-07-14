الكشف عن معلومات جديدة ترجح تورط الكاظمي باغتيال المهندس

2020/07/14 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف السياسي العراقي يزن مشعان الجبوري، الثلاثاء، أن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس سلم رئيس جهاز المخابرات رئيس الوزراء مصطفى لكاظمي ورقة فيها ضباط من المخابرات ينوون باغتياله ، مبينا ان المهندس كان يعلم بان اغتياله سيكون على يد الكاظمي.وقال الجبوري، في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الشهيد أبو […]

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