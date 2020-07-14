توزيع الدفعة الثانية من مستحقات مسوقي الحنطة الأسبوع الحالي

2020/07/14 | 08:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة التجارة، الثلاثاء، أنه سيتم خلال الاسبوع الحالي توزيع 253 مليار دينار بين مسوقي محصول الحنطة للموسم الحالي، وتمثل الدفعة الثانية من المستحقات.وقالت الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة، إن "الشركة تسلمت تخصيصات تمثل الدفعة الثانية من مستحقات مسوقي محصول الحنطة للموسم الحالي، وهي بصدد توزيعها بينهم خلال الاسبوع الحالي".واضاف البيان، ان "الوزارة وجهت الشركة العامة لتجارة الحبوب من اجل اكمال جميع صكوك المسوقين وتوزيعها بينهم وفقا للاولويات التي اُعلنت في تسليم الوجبة الاولى، والتي تمثل اول استحقاق وتاريخ التسويق بحسب الكميات المسوقة من المحصول".واشار الناطق الى ان "الدعم الذي تقدمه الحكومة الى محصول الحنطة يأتي في اطار دعمها للقطاع الزراعي اسهاما في تحقيق الامن الغذائي للبلاد، منوها بأن مخازن الشركة في بغداد والمحافظات، استقبلت اكثر من 4،5 ملايين طن من الحنطة هذا الموسم، ما اسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول للبلاد".

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