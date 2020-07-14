الكاظمي يصل الى كربلاء

2020/07/14 | 08:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى محافظة كربلاء، في زيارة هي الأولى الى المحافظة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن الكاظمي وصل في ساعة مبكرة من اليوم، الى كربلاء، للاطلاع على اوضاع المحافظة، في زيارة أولى للمحافظة منذ تسنمه المنصب.

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