المالية النيابية توضح الاجراءات التي قد تتخذ بشأن سلم الرواتب

2020/07/14 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اوضحت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، الاجراءات التي من الممكن ان يتم اتخاذها فيما يتعلق بسلم الرواتب، لافتة الى ان الحكومة قد تلجأ الى اعداد سلم رواتب موحد في المستقبل.وقال عضو اللجنة حنين القدو لـ /المعلومة/، ان “اللجنة المالية النيابية تقوم بواجبها بمراقبة الاجراءات والاداء الحكومي وتشريع القوانين وفق اختصاصها داخل البرلمان”.وأضاف القدو، […]

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