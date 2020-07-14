الكاظمي يصل الى محافظة كربلاء

2020/07/14 | 10:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، الى محافظة كربلاء.مصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة , ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل قبل قليل الى محافظة كربلاء، وكان باستقابله مسؤولي المحافظة على راسهم المحافظ نصيف الخطابي.واضاف ان الكاظمي سوف يفتتح عدد من المشاريع المهمه في المحافظة من ضمنها المستشفى التركي والطريق الحولي.

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