2020/07/14 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء (14 تموز 2020)، الحالة الجوية في عموم مناطق العراق ودرجات الحرارة، ففيما أشارت إلى أن الطقس سيكون حاراً إلى غائم جزئي.

وذكرت الهيأة في جدول توضيحي، أن "الطقس في المنطقة

بغداد اليوم- بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى محافظة كربلاء، في زيارة هي الأولى الى المحافظة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن الكاظمي وصل في ساعة مبكرة من اليوم، الى كربلاء، للاطلاع على اوضاع المحافظة، في زيارة أولى للمحافظة منذ تسنمه

بغداد اليوم _ بغداد

اصدر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أوامر ديوانية بترقية ضباط وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الارهاب وهيأة المنافذ.

وقال الناطق باسم القائد العام، يحيى رسول في تغريدة له على "تويتر"، إن "رئيس مجلس الوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يجتمع بالحكومة المحلية لمحافظة كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يجتمع بالحكومة المحلية لمحافظة كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).