بينها افتتاح منفذ عرعر.. المجلس التنسيقي العراقي- السعودي يناقش عدداً من الملفات

2020/07/14 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

ناقش المجلس التنسيقي العراقي- السعودي، في جلسته العاشرة، يوم أمس، مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثن...





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