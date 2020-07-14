طقس حار وغائم.. الحالة الجوية في عموم المحافظات

2020/07/14 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء (14 تموز 2020)، الحالة الجوية في عموم مناطق العراق ودرجات الحرارة، ففيما أشارت إلى أن الطقس سيكون حاراً إلى غائم جزئي.

وذكرت الهيأة في جدول توضيحي، أن "الطقس في المنطقة الوسطى سيكون مشمساً حاراً، ولا تغير بدرجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".

وأضافت، أن "المنطقة الشمالية سيكون طقسها صحواً إلى غائم جزئي حار، ودرجات الحرارة ليس فيها أي تغير، بينما الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".

وأشارت إلى أن "المنطقة الجنوبية سيكون الطقس فيها غائماً جزئياً حاراً، وعدم وجود أي تغير بدرجات الحرارة، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة".

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

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