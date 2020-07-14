14 تموز 1958 في الوثائق السرية الامريكية.. رياض محمد

2020/07/14 | 10:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب رياض محمد: منذ صدور قانون العلاقات الخارجية الامريكي في عام 1991 وحتى اليوم نشرت وزارة الخارجية الامريكية سلسلة هائلة من مجاميع الوثائق المصنفة حسب فترة الرئاسة منذ وثائق اول رئيس امريكي (جورج واشنطون) وحتى الرئيس بيل كلنتون.وفي كل عام تصدر مجموعة جديدة من المجلدات التي تحتوي وثائق مختلف الوكالات الامريكية من البيت الابيض […]

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