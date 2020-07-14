السليمانية تحذر مما هو

2020/07/14 | 10:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكر محافظ السليمانية هفال ابو بكر يوم الثلاثاء ان المحافظة قطعت مرحلة وصفها بالجيدة في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة مواصلة الاجراءات والتدابير الوقائية في الوقت الحالي وبالمستقبل.

وقال ابو بكر في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم، ان "عملنا يرتكز على ثلاثة محاور الاول منها مكافحة الوباء من ناحية الوقاية او العلاج او تقديم الخدمات الطبية الى المراكز الصحية".

واضاف "المحور الثاني يرتكز على تحسين الحياة المعيشية والكسب اليومي للمواطنين لاننا ومنذ البداية قلنا اذا لم يتعالج هذا الامر بالتزامن مع تفشي الوباء فسنتعرض الى ازمة كبيرة"، عادا تردي الحياة المعيشية " اكثر خطرا من اولئك الضحايا الذين يسقطون بالوباء".

وونوه المحافظ الى ان "المحور الثالث يتمثل يتحسين ايرادات الحكومة لانه من دونها لا تسطيع الحكومة توفير الرواتب والخدمات".

وتابع ابو بكر انه "وصلنا الى مرحلة تتمثل بالوقاية من الوباء لكيلا نتعرض لموجة ثانية وثالثة ورابعة وظهوره مرة اخرى بشكل اشد فتكا ويتعين ان نواصل لمدة اطول التدابير الوقائية وهي السبيل الوحيد للنجاة من الوباء حاليا وفي المستقبل".

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