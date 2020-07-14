2020/07/14 | 10:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة للجالية العراقيّة والطلبة.وذكر بيان عن وزارة الخارجية العراقية، ان “سفير جمهوريّة العراق في المملكة الأردنيّة الهاشميّة حيدر العذاري، التقى مع وزير الصحّة الأردنيّة سعد جابر؛ لبحث التعاون الثنائيّ بين البلدين، ولاسيّما ما يتعلّق بأوضاع الجالية، والمرضى العراقيّين في ظلّ أزمة وباء كورونا”.وأضاف ان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصحة الأردني يعلن استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة للجالية العراقيّة وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة الأردني يعلن استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة للجالية العراقيّة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة الأردني يعلن استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة للجالية العراقيّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).