اربيل تشغل محطة بخارية ترفد المنظومة الوطنية بـ150 ميغاواط

2020/07/14 | 10:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تجري اليوم الثلاثاء في محافظة اربيل مراسم تشغيل محطة خبات البخارية لانتاج الكهرباء بحضور رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني.

وزار في وقت سابق وفد فني من كوريا الجنوبية لتنظيم عمل المحطة بعد ان خصصت حكومة اقليم كوردستان 40 مليون دولار امريكي لاعادة تأهيلها.

وكانت وزارة الكهرباء في الاقليم قد اعلنت ان محطة خبات البخارية لها قدرة على انتاج 150 ميغاواط الامر الذي سيؤدي الى رفع تجهيز الطاقة في المنظومة الوطنية.

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