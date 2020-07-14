الكاظمي يزور كربلاء

2020/07/14 | 10:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء وصل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إلى محافظة كربلاء.وقال مصدر لـ"كلكامش برس"، إن "رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي وصل صباح اليوم، إلى محافظة كربلاء".وأضاف، أنه "عقد فور وصوله اجتماعا مع الحكومة المحلية بالمحافظة".ومن المقرر أن يفتتح الكاظمي مستشفى هناك ويطلع على الواقع العام بالمحافظة وخاصة الوضع الصحي.بحسب ما أفادت به مصادر حكومية.

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