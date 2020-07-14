تمهيدا لعودة النازحين إليها.. الحشد الشعبي يباشر بتأهيل مناطق شمال المقدادية

2020/07/14 | 10:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ديالىباشر الحشد الشعبي، الثلاثاء، بتأهيل مناطق وقرى شمال المقدادية في ديالى تمهيدا لعودة النازحين اليها، فيما تمت معالجة 68 عبوة ناسفة من مخلفات داعش.وقال إعلام الحشد، في بيان، انه "تزامنا مع استمرار العمليات الأمنية في محافظة ديالى لقضاء على فلول داعش باشر الحشد الشعبي بتأهيل مناطق شمال المقدادية لعودة النازحين اليها بعد تهجيرهم على يد داعش “، لافتا الى ان “قطعات الحشد الشعبي شرعت بتثبيت تقاط امنية لتأمين قرى توكل ، بابلان ، الخيلانية ، كصيب ، بروانة الكبيرة ، البازول".وأضاف أن "“فرق مكافحة المتفجرات للحشد عالجت 68 عبوة ناسفة من مخلفات داعش في قرية توكل شمال المقدادية"، مبينا ان "إزالة العبوات الناسفة وتأمين مناطق شمال المقدادية مستمرة تمهيدا لعودة النازحين اليها".

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