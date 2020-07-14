“اعيان العراق” يكشف تفاصيل جديدة عن منع متظاهري “الانتفاضة” من دخول بغداد

2020/07/14 | 10:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشف رئيس مجلس أعيان العراق فائز السعد ، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن منع متظاهري الانتفاضة الشعبانية والسجناء وعوائل شهداء البعث والارهاب من التظاهر، مؤكدا أن القوات الأمنية تلقت إشعارا من الجهات العليا بمنع المتظاهرين من الدخول إلى بغداد.وقال السعد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جهات عليا داخل مكتب رئيس الوزراء مصطفى […]

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