ريال مدريد يُسقط غرناطة ويوسع الفارق مع برشلونة

2020/07/14 | 10:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بات فريق ريال مدريد الإسباني على بعد نقطتين فقط، لإعلان نفسه بطلاً للدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تحقيقه فوزاً صعباً على مضيفه غرناطة 2-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة السادسة والثلاثون من المسابقة.وسجل ثنائية الريال فيرلاند ميندي الدقيقة (10)، وكريم بنزيمة الدقيقة (16)، فيما أحرز هدف أصحاب الأرض داروين ماتشيز […]

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