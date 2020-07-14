الكاظمي يصل إلى كربلاء المقدسة لافتتاح مشاريع خدمية

2020/07/14 | 10:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء إلى محافظة كربلاء المقدسة.

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