2020/07/14 | 10:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بشر وزير الاتصالات أركان شهاب، اليوم الثلاثاء، بتسعيرة جديدة للانترنت مطلع الشهر المقبل وتحسن الخدمة خلال الاشهر القليلة المقبلة.وقال شهاب في تصريح للوكالة الرسمية تابعته “يس عراق”،إن “عمليات الصدمة مستمرة في محافظتي ديالى ونينوى بمشاركة هيئة الإعلام والاتصالات وجهازي المخابرات والأمن الوطني”.وأضاف، أن “السعات التي توفرت بشكل رسمي وتم تعويضها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الاتصالات “يبشر” بتسعيرة جديدة للانترنت مطلع الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الاتصالات “يبشر” بتسعيرة جديدة للانترنت مطلع الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).