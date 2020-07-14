الظروف الجوية تقف أمام مسبار الأمل و”تؤخر” أول حدث من نوعه في التاريخ العربي

2020/07/14 | 10:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ”ميتسوبيشي“ للصناعات الثقيلة المسؤولة عن صاروخ الإطلاق، تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ ”مسبار الأمل”، بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان.وأكد حساب ”مركز محمد بن راشد للفضاء“ على موقع ”تويتر“، أن فريق […]

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