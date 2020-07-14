الذهب ينزل عن 1800 دولار مع صعود الدولار ومخاوف الفيروس تكبح الخسائر

2020/07/14 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت أسعار الذهب عن المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة) مع صعود العملة الأمريكية ولكن المخاوف جراء تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا والتوتر بين الصين والولايات المتحدة كبح الخسائر.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة من 1797.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش.



وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.8 بالمئة إلى 1799.60 دولار.

وقال مايكل مكارثي من سي.ام.سي ماركتس ”نرى ضغوطا على الأصول التي تنطوي على مخاطرة في ظل المعنويات والمخاوف لاسيما بشأن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.



لكن عكس ضعف الدولار يدفع الذهب للهبوط قليلا في الوقت الحالي خاصة في ظل أسعار قرب ذروة تسع سنوات“.

وارتفع الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه ما يرفع تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وحذرت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين من أن جائحة كوفيد-19 سوف تتفاقم إذا فشلت الدول في الالتزام بمعايير وقائية صحية صارمة في حين تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 13 مليونا عالميا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسب البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1987.91 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 832.81 دولار.

وفقدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 19.01 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2019 يوم الاثنين.

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