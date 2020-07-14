مورغان ستانلي يرفع توقعاته لأسعار برنت والخام الأميركي للربع الثالث

رفع بنك "مورغان ستانلي" توقعاته لسعر خام برنت للربع الثالث من 2020 إلى 40 دولاراً للبرميل من 35 دولاراً في توقعاته السابقة.
كما رفع توقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط للربع الثالث من 2020 من 32.50 دولار للبرميل إلى 37.50 دولار.
وقال البنك إن الطلب على النفط يتحسن لكنه ما زال هشاً ومن غير المرجح أن يتجاوز مستوياته السابقة على جائحة فيروس كورونا حتى أواخر2021.
و"مورغان ستانلي" هي مؤسسة خدمات مالية وااستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، تعتبر من أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، يقع مقرها وسط مانهاتن، مدينة نيويورك، المجالات الرئيسية لأعمال المؤسسة هي إدارة الثروات العالمية، الخدمات المالية المؤسسية، إدارة الإستثمار، بالإضافة إلى خدمات عمليات الإندماج والإستحواذ.
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