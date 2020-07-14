النصر يطالب الحكومة بـ ’’عدالة شاملة’’ ويدعو لمنع المصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية

2020/07/14 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد ائتلاف النصر، اليوم الثلاثاء، على ضرورة احترام حق التظاهر السلمي وحرية المتظاهرين في التعبير عن مطالبهم والاستماع اليها ومنع التصادم بين المتظاهرين والقوات الامنية.

وذكر الائتلاف في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "في الوقت الذي يشدد ائتلاف النصر على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ الاصلاحات وحفظ النظام والقانون، يطالب ايضا الحكومة بوجوب ان تكون العدالة شاملة لا تمييز فيها، وان تكون الاصلاحات جادة لا تخضع للمعايير المزدوجة او البروباغندا الاعلامية، وبعيدا عن توازن المصالح للقوى المستفيدة من السلطة".

ولفت الائتلاف، "انظار الحكومة، الى ضرورة الاهتمام بتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية والتي تعتبر الاساس الشرعي لانبثاقها".





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بغداد اليوم- متابعة

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ونقل بيان حكومي عن رئيس المجلس وزي

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وذكر الخزعلي في تغريدة على منصة "تويتر&

بغداد اليوم - بغداد

كشف علي الحجامي، منسق تظاهرات محتجزي رفحاء، الاثنين (13 تموز 2020)، قيمة رواتب الشهرية وامتيازاتهم، فيما أشار الى أن القانون اجاز امتيازات لمحتجزي رفحاء والسجناء السياسيين في الحج والوظائف وفي الدارسة كمنح الدراسية والتعوي

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