درجال يدعو المبدعين والموهوبين للتواصل مع وزارته إلكترونيا

2020/07/14 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، تحياته لشباب العراق المبدع في ذكرى اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يوافق في الخامس عشر من شهر تموز الجاري، وتحتفي به دول العالم اجمع.

وذكر المكتب الإعلامي لدرجال في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الأخير "دعا جميع دوائر الوزارة الى ابراز قيمة هذا اليوم من خلال تكثيف الانشطة الشبابية وفسح المجال للإفصاح عن امكاناتهم في جميع المجالات التي ترعاها الوزارة، وإن كانت عبر الدوائر الالكترونية المغلقة التي فرضتها جائحة كورونا".

وأضاف، أن "الاسلوب الجديد اثبت فاعليته في التواصل وتقديم ما هو مطلوب ووصل بالمبادرات وورش العمل الى افاق رحبة لم تحدها حدود".

وبحسب البيان، أهاب الوزير "بمناسبة هذا اليوم العالمي المشهود، بالشباب العراقي المبدع في أي مكان من العالم إلى التواصل مع الوزارة لتقديم ابداعاتهم عبر نوافذها الالكترونية في مختلف الاختصاصات".

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