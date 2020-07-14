السليمانية: قطعنا شوطاً كبيراً في مواجهة كورونا وعملنا يرتكز على ثلاثة محاور

2020/07/14 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- السليمانية

أكد محافظ السليمانية هفال ابو بكر، الثلاثاء (14 تموز 2020)، أن مدينته قطعت شوطاً كبيراً في مواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن عمل الحكومة المحلية يرتكز على ثلاثة محاور.

وقال أبو بكر، في تصريح صحفي، إن "المحافظة قطعت مرحلة جيدة في مواجهة فيروس كورونا"، مؤكدا على "ضرورة مواصلة الاجراءات والتدابير الوقائية في الوقت الحالي وبالمستقبل".

وأضاف ان "عمل المحافظة يرتكز على ثلاثة محاور، الاول منها مكافحة الوباء من ناحية الوقاية او العلاج او تقديم الخدمات الطبية الى المراكز الصحية".

وتابع: "المحور الثاني يرتكز على تحسين الحياة المعيشية والكسب اليومي للمواطنين لاننا ومنذ البداية قلنا اذا لم يتعالج هذا الامر بالتزامن مع تفشي الوباء فسنتعرض الى ازمة كبيرة"، عادا "تردي الحياة المعيشية اكثر خطرا من اولئك الضحايا الذين يسقطون بالوباء".

وأكمل أبو بكر: "المحور الثالث يتمثل بتحسين ايرادات الحكومة لانه من دونها لا تستطيع توفير الرواتب والخدمات".

وأشار إلى ان "السليمانية وصلت الى مرحلة تتمثل بالوقاية من الوباء لكيلا تتعرض لموجة ثانية وثالثة ورابعة وظهوره مرة اخرى بشكل اشد فتكا، ويتعين ان نواصل لمدة اطول التدابير الوقائية وهي السبيل الوحيد للنجاة من الوباء حاليا وفي المستقبل".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، الثلاثاء (14 تموز 2020)، إحصائية جديدة بشأن ضحايا فيروس كورونا من الكوادر الطبية والصحية في عموم العراق.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في تغريدة عبر "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إن &quo

بغداد اليوم - بغداد

حذرت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الثلاثاء (14 تموز 2020)، من تحويل السجون العراقية الى "بورة" لوباء كورونا، فيما هددت باللجوء الى القضاء بسبب "الاهمال الحكومي" لهذا الملف الخطير.

وقال عضو المفو

بغداد اليوم - بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، دفن 63 متوفيا بفيروس كورونا في البلاد.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عدد الجثث التي تم نقلها اليوم الإثنين، بلغ 63 جثة توزعت بين العاصمة بغداد وعدد من المحافظات&

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السليمانية: قطعنا شوطاً كبيراً في مواجهة كورونا وعملنا يرتكز على ثلاثة محاور) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السليمانية: قطعنا شوطاً كبيراً في مواجهة كورونا وعملنا يرتكز على ثلاثة محاور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).