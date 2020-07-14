بالفيديو: مشهد لايوصف.. ربط رجل بجانب جثة زوجته في إحدى المستشفيات كـ”عقوبة” لهذا السبب

2020/07/14 | 10:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في مشهد يصعب وصفه واستيعابه، وعقوبة غير مشهودة، عاقبت القوات الامنية رجلًا في إحدى مستشفيات كركوك بربطه بسرير تستلقي عليه جثة زوجته، بعد اقدامه على تكسير اجهزة طبية على خلفية وفاة زوجته.واظهر مقطع مصور رصدته “يس عراق” رجلًا وهو مربوط باستخدام “الجامعة” بسرير طبي بجانب جثة زوجته المتوفية توًا، كعقوبة او […]

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