محمد الجرجفجي ..اول ملياردير عراقي بعد عام 2003

2020/07/14 | 10:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- كشف مقربون من رئيس مجلس إدارة شركة زين العراق محمد الجرجفجي ان ثروته تجاوزت المليار دولار، ليكون بذلك اول ملياردير عراقي.وقال اكثر من مصدر مطلع في حوار مع “المستقلة” اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم ، ان محمد الجرجفجي الذي يحمل الجنسية البريطانية بدء مشواره الاستثماري في العراق بعد عام 2003 عندما انفق […]

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