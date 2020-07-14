بريطانيا تدين مدراء شركة اونا اويل النفطية بالرشوة في العراق

2020/07/14 | 10:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … ادانت المحكمة البريطانية اثنين من مدراء شركة اونا اويل النفطية برشوة مسؤولين عراقيين للحصول على مشاريع نفطية مربحة في الوقت الذي حاولت فيه الدولة التي مزقتها الحرب تعزيز الصادرات بعد سقوط نظام صدام عام 2003.وذكرت صحيفة صنداي هيرالد مورننغ في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الحكم الصادر يمثل معلما بارزا […]

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