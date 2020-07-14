عبد اللطيف يطالب بإصدار قرار يلغي امتيازات فئات أخرى وليس فقط محتجزي رفحاء

2020/07/14 | 10:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف، بإصدار قرار حكومي جديد يلغي امتيازات فئات اخرى وليس فقط محتجزي رفحاء تحظى برواتب عالية، فيما كشف عن كواليس اقرار امتيازاتهم التي قال عنها انها مررت بصفقة سمحت بمنح رواتب لفدائي صدام ايضاً.

وقال عبد اللطيف إن قوانين العدالة الانتقالية تشكلت على أثرها الكثير من التشكيلات ومن بينها هيأتا نزاعات الملكية واجتثاث البعث ومن ثم صدرت قوانين مؤسسات الشهداء والسجناء، والمفروض ان تتوقف هذه الهيئات لأنها قوانين انتقالية ولا بد ان تكون بسقف زمني.

وأشار الى أن شخصا سارقا للحديد حكمته في الناصرية عندما كنت قاضياً وبعد مرور مدة وجدته سجينا سياسيا، مبينا أن السعودية لم تتعامل مع المتواجدين بمخيم رفحاء.

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