الشابندر يدعو إلى تجريد الرفحاويين من امتيازات الرواتب الخيالية

2020/07/14 | 10:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الباحث بالشأن السياسي غالب الشابندر، على محتجزي رفحاء المطالبة بإسقاط امتيازاتهم خلال التظاهرات التي خرجوا بها بدلا من المطالبة بإبقاء رواتبهم المزدوجة لو كانوا يبتغون العدالة حسب تعبيره، داعيا الى تجريد الرفحاويين من امتيازات الرواتب الخيالية.

واكد الشابندر انه لا يجب ان يتساوى الشهيد والسجين السياسي بالحقوق مع محتجزي رفحاء، لأن الرفحاوي قد لا يكون مناضلا، وقد يكون شخصا هاربا من النظام السابق، لافتا بالقول، من لديه مظلومية لا يحق له ان يستلم أكثر من راتب، وان استلام راتب واحد هو من ابواب العدالة الاجتماعية وازدواجها خارج إطار العدالة.

واضاف انه في زمن النظام السابق كان العراقي معذبا أكثر من الرفحاويين في السعودية وتقارير العفو الدولية عن الرفحاويين كانت تقارير سياسية، مبينا ان الشارع العراقي بات ضد محتجزي رفحاء حالياً، وموضوع النزاع على رواتبهم لن يسقط الحكومة.

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