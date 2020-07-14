الكاظمي يصدر أوامر ديوانية بترقية ضباط وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة المنافذ

2020/07/14 | 10:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أوامر ديوانية بترقية ضباط وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة المنافذ.

وقال الناطق باسم القائد العام، يحيى رسول في تغريدة له على تويتر، إن رئيس مجلس الوزراء القائد ‏العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أصدر أوامر ديوانية بترقية ضباط وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الارهاب وهيئة المنافذ الحدودية من مستحقي الترقية في جدول الرابع عشر من تموز الحالي لسنة الفين وعشرين.

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