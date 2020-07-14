مصرف الرافدين يصدر توضيحا بشأن صرف رواتب الموظفين

2020/07/14 | 10:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن استمراره في صرف رواتب موظفي عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق الماستر كارد.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “بعض فروعه باشرت اليوم باستكمال عملية دفع رواتب الموظفين وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي”.وأضاف البيان أنه “تم رفع رواتب عدد من الدوائر […]

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