النصر يؤكد ضرورة احترام حق التظاهر السلمي ويدعو الحكومة لأن تكون 'العدالة شاملة'

2020/07/14 | 10:49 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الثلاثاء، على ضرورة احترام حق التظاهر السلمي، فيما دعا الحكومة إلى أن تكون "العدالة شاملة لا تمييز فيها".

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للائتلاف تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "يؤكد ائتلاف النصر على ضرورة احترام حق التظاهر السلمي وحرية المتظاهرين في التعبير عن مطالبهم والاستماع اليها ومنع التصادم بين المتظاهرين والقوات الأمنية".

وأضاف، أنه "في الوقت الذي يشدد ائتلاف النصر على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ الاصلاحات وحفظ النظام والقانون، يطالب أيضاً الحكومة بوجوب أن تكون العدالة شاملة لا تمييز فيها، وأن تكون الإصلاحات جادة لا تخضع للمعايير المزدوجة أو البروباغندا الإعلامية، وبعيداً عن توازن المصالح للقوى المستفيدة من السلطة".وتابع البيان، "يلفت ائتلاف النصر أنظار الحكومة، إلى ضرورة الاهتمام بتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية والتي تعتبر الأساس الشرعي لانبثاقها".





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