اغلاق صالات روليت ونوادٍ ليلية في العاصمة بغداد

2020/07/14 | 12:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت وكالة الإستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، باغلاق محلات بيع المشروبات الكحولية وصالات الروليت والنوادي الليلية في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية نفذت واجبا أمنيا بمناطق متفرقة من بغداد"، مشيرة الى "غلق صالات القمار والروليت والنوادي الليلية ومحلات بيع المشروبات الكحولية في عدد من الفنادق والصالات".

وأوضحت أن المفارز، "أخذت تعهدات رسمية على أصحاب تلك المهن بالالتزام بتوجيهات لجنة الامر الديواني (55)"، مبينا أن "الواجب انجز بالتعاون مع الشرطة الاتحادية".

واشار الى العملية نفذت "استناداً الى الامر الديواني (55) الصادر من خلية الأزمة وللحد من انتشار فايروس كورونا في العاصمة بغداد".

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