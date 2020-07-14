القبض على متهم بالإرهاب غربي بغداد

2020/07/14 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تمكن وكالة الاستخبارات من القبض على متهم بالإرهاب في أحد مناطق العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، القت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على أحد الإرهابيين في حي الفرات ببغداد والمطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، والذي كان يشغل منصب مجهز الوقود العام لما يسمى ولاية دجلة".

وأضافت، "حيث تمت عملية إلقاء القبض بعد متابعته من محافظة نينوى الى العاصمة بغداد، وقد تم تدوين اقواله وإحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية".

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