وكالة الاستخبارات تغلق صالات القمار والروليت والنوادي الليلية في بغداد

2020/07/14 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء (14 تموز 2020)، إغلاق قاعات الروليت والقمار والنوادي الليلية في بغداد.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استناداً الى الامر الديواني (55) الصادر من خلية الأزمة وللحد من انتشار فايروس كورونا في العاصمة بغداد، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واجبا أمنيا بمناطق متفرقة من بغداد".

وأضاف البيان، أن "الواجب تمثل بغلق صالات القمار، والروليت، والنوادي الليلية، ومحلات بيع المشروبات الكحولية في عدد من الفنادق والصالات".

وأشار البيان إلى أنه "تم أخذ تعهدات رسمية على أصحاب تلك المهن بالالتزام بتوجيهات لجنة الامر الديواني (55)"، لافتة إلى أن "إنجاز هذا الواجب قد تم بالتعاون مع الشرطة الاتحادية".

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بغداد اليوم-بغداد

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