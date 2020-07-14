الكربولي يتهم الكاظمي باستبعاد السنة عن القرار الأمني: مكون واحد يحتكر المناصب

2020/07/14 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

اتهم النائب عن تحالف القوى العراقية، محمد الكربولي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإبعاد رجال الأمن السنة من أي قرار أمني.

وقال الكربولي في تغريدة أطلعت عليها (بغداد اليوم) إنه "سيراً على نهج من سبقه، الكاظمي يستبعد السنة من اي قرار أمني تنفيذي، الاصرار على احتكار المناصب الأمنية لمكون واحد اجراء لا يخدم مصلحة البلد، متسائلا، اين المسيحين اين الصابئة اين بقية العراقيين؟؟ ويقولون أنتم شركاء في إدارة الدولة".

وكان قد وجه عضو مجلس النواب، خالد المفرجي، يوم 5 من الشهر الحالي، 2020،رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، بشأن توزيع المناصب الأمنية، فيما دعا إلى مراعاة التوازن السياسي في توزيع هذه المناصب بين مكونات الشعب العراقي.

وقال المفرجي في تصريح لبرنامج (اقصر الطرق) الذي يقدمه الإعلامي الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إن "هناك تناقصا مخيفا للمكون السني في المناصب، ونقول للسادة الصدر والمالكي والعامري ان هذا خطير جدا"، مبينا أن "هناك حاجة لتغيير المناصب والمناهج السابقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً".

واضاف أن "التغيير لا بد أن يتم فيه مراعاة التوازن السياسي، لأن صانعي القرار السياسي بالفترة السابقة في العراق لديهم توجس في ملف تسمية المناصب الأمنية عبر التركيز على مكون معين وترك البقية".

وتابع المفرجي أن "مجلس الأمن الوطني يحتوي على مسؤول سني واحد هو وزير الدفاع جمعة عناد، ونحن ضد المسميات الطائفية لكن هذا لا يعني عدم المطالبة بالحقوق وفي مقدمتها التوازن وخاصة في المناصب الأمنية ليكون العراق عراقياً ممثلاً للجميع".

واشار إلى أن "التوازن مفقود في توزيع المناصب ونحن على استعداد لتقديم ادلة واضحة بشأن ذلك"، لافتا إلى أن "امام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فرصة تاريخية لإنصاف مكونات الشعب العراقي في المناصب الأمنية وبقية المناصب".

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