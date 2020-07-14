2020/07/14 | 12:13 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجراء وعقود كهرباء ذي قار يقطعون الطريق الرئيس احتجاجا على تاخر صرف رواتبهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/14 | 12:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجراء وعقود كهرباء ذي قار يقطعون الطريق الرئيس احتجاجا على تاخر صرف رواتبهم) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجراء وعقود كهرباء ذي قار يقطعون الطريق الرئيس احتجاجا على تاخر صرف رواتبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).