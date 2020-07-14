نصيف تدعو الكاظمي إلى تجنب الاعتماد على الجهات التي دمرت الكهرباء

2020/07/14 | 12:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بالاشراف على ملف الكهرباء من خلال أدوات نظيفة وليس بنفس الجهات التي عاثت فساداً في الوزارة ونهبت المال العام، مشددة على ضرورة إبعاد ايدي الفاسدين عن اتفاق سيمنس، داعية رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة للتحقق من المعلومات الواردة في بياناتها السابقة حول ملف الكهرباء .وقالت نصيف اليوم، تعقيباً […]

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