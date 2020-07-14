2020/07/14 | 12:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اعلن وزير الصحة حسن التميمي، الثلاثاء، ان الوزارة تعمل على انجاز جميع المشاريع المتلكئة التابعة لها بجميع المحافظات.وقال التميمي في مؤتمر صحفي حضرته /المعلومة/، خلال افتتاح المستشفى التركي في كربلاء ان “المستشفى التركي الذي افتتح اليوم في كربلاء تأخر 11 عاما وبات اليوم جاهزا لاستقبال المواطنين بسعة 492 سريرا، 70 سريرا للعناية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة من كربلاء: عازمون على انهاء ملف المشاريع المتلكئة ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة من كربلاء: عازمون على انهاء ملف المشاريع المتلكئة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).