2020/07/14 | 12:18 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/كربلاء المقدسة..
اعلن وزير الصحة حسن التميمي، الثلاثاء، ان الوزارة تعمل على انجاز جميع المشاريع المتلكئة التابعة لها بجميع المحافظات.
وقال التميمي في مؤتمر صحفي حضرته /المعلومة/، خلال افتتاح المستشفى التركي في كربلاء ان “المستشفى التركي الذي افتتح اليوم في كربلاء تأخر 11 عاما وبات اليوم جاهزا لاستقبال المواطنين بسعة 492 سريرا، 70 سريرا للعناية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة من كربلاء: عازمون على انهاء ملف المشاريع المتلكئة ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلن وزير الصحة حسن التميمي، الثلاثاء، ان الوزارة تعمل على انجاز جميع المشاريع المتلكئة التابعة لها بجميع المحافظات.
وقال التميمي في مؤتمر صحفي حضرته /المعلومة/، خلال افتتاح المستشفى التركي في كربلاء ان “المستشفى التركي الذي افتتح اليوم في كربلاء تأخر 11 عاما وبات اليوم جاهزا لاستقبال المواطنين بسعة 492 سريرا، 70 سريرا للعناية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة من كربلاء: عازمون على انهاء ملف المشاريع المتلكئة ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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