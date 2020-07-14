2020/07/14 | 12:20 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محافظة بغداد للحكومة: أعطونا الصلاحية وسنشتري النفايات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/14 | 12:20.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بغداد للحكومة: أعطونا الصلاحية وسنشتري النفايات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بغداد للحكومة: أعطونا الصلاحية وسنشتري النفايات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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