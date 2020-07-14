محافظة بغداد للحكومة: أعطونا الصلاحية وسنشتري النفايات


محافظة بغداد للحكومة: أعطونا الصلاحية وسنشتري النفايات
2020/07/14 | 12:20 - المصدر: الفرات نيوز
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