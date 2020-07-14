رئيس الجمهورية يكرم اثنين من رجال المرور أعترضا موكباً رسمياً مخالفاً

2020/07/14 | 12:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد كرم رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، اثنين من رجال المرور اعترضا موكبا رسميا مخالفا.وذكر ديوان رئاسة الجمهورية في بيان ، انه"إستناداً إلى توجيه رئيس الجمهورية، تم اليوم تكريم اثنين من رجال المرور اللذين أعترضا موكباً رسمياً مخالفاً، يعود لاحدى المؤسسات الحكومية في مسعىً لفرض تطبيق النظام المروري على الجميع"، مبينا انه"جرى التكريم بحضور مدير المرور العام".واضاف، انه"هذه الالتفاتةُ من رئاسة الجمهورية تعد رسالة تأييدٍ ومساندةٍ لجميع رجال القانون بصنوفهم كافة ومواقعهم المختلفة مفادها : ان إلتزامكم بتطبيق القانون هو حرصٌ على هيبة الدولة وقوانينها ومؤسساتها".

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