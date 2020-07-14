صحفي يروي لـ”المعلومة” تفاصيل اعتداء حماية الكاظمي على الصحفيين في كربلاء

2020/07/14 | 12:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..روى أحد الصحفيين في محافظة كربلاء المقدسة، الثلاثاء، تفاصيل اعتداء حماية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على الصحفيين على هامش افتتاح المستشفى التركي في المحافظة.وقال الصحافي الذي كان حاضرا وطلب عدم الكشف عن اسمه لـ/المعلومة/، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعد قصه شريط افتتاح المستشفى منع حمايته الصحفيين من الدخول الى اروقة البناية للتصوير […]

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