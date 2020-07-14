فيديو..آمال مثلوثي تطلق “كلمتي حرة” بمشاركة فنانين من 22 دولة

2020/07/14 | 12:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حين كتبت آمال المثلوثي موسيقى أغنية “كلمتي حرة”، في تونس عام 2007، تصورت في خيالها أوركسترا كاملة تعزف الموسيقى، وجوقة كبيرة تغني كلماتها جنباً إلى جنب، في نشيد احتجاج موحد.وبعد أن ألهمت أغنية “كلمتي حرة” الثورات في تونس والعالم العربي بين عامي 2010 و2011، عبرت الأغنية الحدود الجغرافية والزمنية على مدى السنين، وأصبحت عنواناً […]

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