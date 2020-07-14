استراليا تشدد اجراءات الحظر بعد تصاعد عدد المصابين

2020/07/14 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شددت أستراليا القيود على التنقل في الوقت الذي تكابد فيه السلطات لاحتواء تفش جديد لمرض كوفيد-19 في جنوب شرق البلاد بدأ يمتد إلى مناطق أخرى.ومع تزايد المخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا على الصعيد الوطني مددت ولايتان القيود على الحدود في حين فرضت الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان قيودا على عدد الأشخاص […]

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