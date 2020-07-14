العراق: الكاظمي في كربلاء المقدسة لافتتاح مشاريع خدمية

2020/07/14 | 12:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع حكومة كربلاء المحلية لافتتاح مشاريع خدمية في المحافظة المقدسة....

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