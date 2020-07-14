التحالف الدولي يهنئ العراق بـ”يوم الجمهورية”

2020/07/14 | 12:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، العراق بمنسابة ذكرى 14 تموز “يوم الجمهورية”.وذكر التحالف عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن “التحالف الدولي ضد داعش يهنئ العراق بـيوم الجمهورية 14 تموز/يوليو”.ويصادف هذا التاريخ في عام 1958، تحول العراق من النظام الملكي الى النظام الجمهوري.

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