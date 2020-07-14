2020/07/14 | 12:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بفتح بقية المستشفيات في المحافظات الأخرى.وقال الكاظمي خلال افتتاحه مستشفى الامام الحسن (ع) في كربلاء إنه “نتعهد بفتح بقية المستشفيات في المحافظات الأخرى”.واضاف “نحيي جهود الجيش الأبيض في مواجهة جائحة كورونا”.ووصل الكاظمي الى كربلاء صباح اليوم، حيث من المقرر ان يشرف على افتتاح أربعة مشاريع وهي المستشفى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يتعهد من كربلاء بفتح بقية المستشفيات في المحافظات الاخرى وكالة تقدم الاخبارية.

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